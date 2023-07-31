P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başarırken sadece üç takviye gerçekleştirdi. Kaf-Kaf, bu süreçte Furkan Haltalı, Kelan Martin ve Hakan Sayılı’yı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başarırken iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown’ı takımda tutarak kadroyu büyük oranda korumayı başarırken dış transferde ise A. Efes’ten Furkan Haltalı, NBA’de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin ve Darüşafaka’dan Hakan Sayılı’yı kadrosuna kattı.

Taraftarın transfer isteği sürüyor

P. Karşıyakalı taraftarlar çok fazla mevkide eksiğin olduğunu düşünerek sosyal medya hesaplarından transfer istediklerini dile getirmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar neredeyse her gönderinin altına ’transfer istiyoruz’, ’transferlerde durum ne?’, ‘oyuncu açıklayın’ tarzında yorumlar yazıyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte yeni yönetimin belirsiz olduğu bu dönemde nelerin olacağı ise merakla bekleniyor.