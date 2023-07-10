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P. Karşıyaka, yeni sezon için kadrosunu büyük oranda korumayı başarırken, dış transferde de şu ana kadar Furkan Haltalı ve Kelan Martin’i kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon play-off finalinde şampiyonluğu A. Efes’e kaptıran P. Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kaf-Kaf, iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown’ı takımda tutarak kadroyu büyük oranda korumayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, Angel Delgado ve Berkan Durmaz ile de yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, dış transferde ise şu ana kadar Furkan Haltalı ve Kelan Martin’i kadrosuna kattı.