P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk 5 haftasında çıktığı 3 deplasman maçını da kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, bu sezon oynadığı dış saha maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İlk 5 haftalık süreçte üç deplasman karşılaşmasına çıkan yeşil-kırmızılılar, ilk hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Aliağa Petkimspor’a 81-69, üçüncü hafta konuk olduğu A. Efes’e 101-85 ve son olarak da Darüşşafaka’ya deplasmanda 83-78’lik skorla mağlup oldu. Böylece Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı deplasman maçlarında galibiyetle tanışamadı. Darüşşafaka maçından sonra da açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yenilgiden çok Errick McCollum’ın sakatlık durumuna üzüldüklerini belirterek, "Çok formda bir durumdayken, yırtık şüphesi olduğu için maça devam edemedi. Errick’in devam edememesinden sonra Jaylon ve Thomas da erken fauller alınca Kenan ve Kelan fazlasıyla oyunda kalmak durumunda kaldı. Defalarca üstünlüğün el değiştirdi bir maçta maçı kaybetmemizin iki önemli nedeni top kayıplarımız ve faul atışları oldu. Ama yine de maçı son ana kadar bırakmayarak kazanma noktasına getirdik ve farkı 2’ye indirdik ancak kazanamadık. Şu andaki tek düşüncemiz çarşamba günkü Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız önemli karşılaşmayı kazanmak ve Errick McCollum’un sağlıklı bir şekilde sahada bizimle olması. Darüşşafaka’yı tebrik ediyorum" dedi.