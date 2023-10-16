P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk 3 haftasında çıktığı 2 deplasman maçını da kaybetti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, bu sezon oynadığı dış saha maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İlk 3 haftalık süreçte iki deplasman karşılaşmasına çıkan yeşil-kırmızılılar, ilk hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Aliağa Petkimspor’a 81-69 kaybederken, son olarak da A. Efes deplasmanında 101-85’lik skorla mağlup oldu. Böylece P. Karşıyaka, bu sezonki tek galibiyetini ikinci hafta mücadelesinde evinde oynadığı Fenerbahçe’ye karşı aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi başlıyor

Türkiye’yi FIBA Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu’nda temsil edecek olan P. Karşıyaka, yarın Avrupa’daki ilk maçına çıkacak. Belçika temsilcisi Oostende’yi konuk edecek olan yeşil-kırmızılılar, bu müsabakayı kazanarak Avrupa’ya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Zorlu mücadele saat 19.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.