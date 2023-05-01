Önceki dönem AK Parti Erzurum Milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Erzurum’da ki seçim gezilerinde Oltu ve Narman’a çıkarma yaptı. Ardından sonraki günde Tekman’da esnaf gezisi yapan Eski Milletvekili Özyılmaz’a ilginin yoğun olduğu görülürken, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Prof. Dr. Özyılmaz, özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulundu.

Vatandaşlara Millet ittifakı ile ilgili uyarılarda bulunan Özyılmaz, “Unutmayın! Bu millet tam 100 yıldır CHP’ye hiç yüz vermemiş; ona karşı hep direnmiştir. İlk defa Müslümanların içinden bir grup çıkmış, CHP’li bir Marksisti cumhurbaşkanı yapmak için çalışıyor. Siz bunu iyi düşünün! Tarih hocası Meral Akşener’i.. Osmanlı’ya ve İngiliz mandacısı İttihat ve Terakki Partisi ağzıyla ulu hakan Abdülhamid’e yaptığı hakaretten dolayı, biavnillah Osmanlı ve onun halis evladı Abdülhamid’in ruhu çarptı. Onun için Akşener tutarsızlaştı, mantıksızlaştı ve eli ayağına dolaştı. Şimdi seçime 15 günden az bir zaman kaldı. İbreler yine milletin ferasetini gösteriyor. İnanıyoruz ki halkımız istikrardan ve gerçek anlamda hizmetten yana tavrını koyup herkese hak ettiği cevabı verecektir” dedi.

Vesayetçilerin Dayatması Erdoğan İle Sona Ermiştir

Önceki Dönem AK Parti Erzurum Milletvekillerinden Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, AK Parti iktidarı ile vesayetçilerin dayatma yöntemlerinin artık son bulduğuna dikkat çekti. Özyılmaz, “Eski Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimini, ‘vesayetçiler’ dayatma yöntemiyle yapardı. Şimdi siyasal partiler hür iradeleriyle bunu yapıyor. Ülkemizde ilk defa gerçekleşen bu gelişme vesayetin yıkıldığını, demokrasinin esas olduğunu gösterir. Bunu ülkemize Erdoğan kazandırmıştır. Osmanlı, son yüzyılını, İttihat ve Terakki Partisiyle kaybetti. Genç Cumhuriyetimiz, ilk yüzyılını, aynı zihniyetin devamı olan CHP’nin milletimizin inancıyla verdiği kavgayla geçirdi. Millet olarak bunlardan kurtulacak, kayıplarımızı inşallah Türkiye Yüzyılı ile geri alacağız” diye konuştu.