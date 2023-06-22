Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Sanat, toplumun ruhunu besleyen, yaşamı renklendiren bir unsurdur. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak sanatı ve kültürü Mersinlilere en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz.” dedi.

Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde birbirinden değerli sergiler açan ve Türkiye’nin en önemli gösteri merkezlerinden biri olan Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde konserler ve tiyatro oyunlarını Mersinlilerle buluşturan Yenişehir Belediyesi, kente büyük bir sanatsal hareketlilik kazandırıyor. Sahnelenen tiyatrolar, düzenlenen konserler ve açılan sergilerle Yenişehir, sanatın nabzını tutuyor ve bölgenin kültür ve sanat merkezi haline gelmeye devam ediyor.

Sanatı, toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle hareket eden Yenişehir Belediyesi, son olarak Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in sahnelediği “Ruh Öküzüm” adlı komedi tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Kadın ve erkek ilişkileri üzerine bir komedi hikayesi olan “Ruh Öküzüm” oyununa Mersinli sanatseverler yoğun ilgi göstererek, salonu doldurdu.

Halkın sanata olan tutkusunu ve sanatın toplum üzerindeki etkisini ön planda tuttuklarını kaydeden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Sanat, toplumun ruhunu besleyen, yaşamı renklendiren bir unsurdur. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak sanatı ve kültürü Mersinlilere en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz. Halkımızın sanata olan tutkusunu ve sanatın toplum üzerindeki etkisini her zaman ön planda tutuyoruz. Sanatın insanları bir araya getirme gücüne inanıyor ve Yenişehir'i bir sanat ve kültür merkezi haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Yanımızda olan, bize daima destek veren herkese ve elbette bugün burada olan tiyatrocular Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.