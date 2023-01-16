Mersin Yenişehir Belediyesi, dünyaca ünlü ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nu “Benim Kedilerim” isimli kişisel resim sergisi ile Mersinlilerle buluşturdu.

Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde kapılarını açan “Benim Kedilerim” sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 24 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun 68 eseri bulunuyor.

Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi 2023 yılının ilk haftalarından itibaren sanatseverler ile dolup taşıyor. Dünya çapında da sayısız ödüle sahip olan ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Benim Kedilerim” sergisi Mersinli sanatseverler için kapılarını açtı. Serginin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte sergiyi gezen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Bir Yenişehirli olarak Yenişehir’i sanat kenti haline getiren Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ederim” diyerek şöyle konuştu:“Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, Mersin için çok önemli bir iş yapıyor. Yenişehir’i bir sanat kenti haline getirdi, teşekkür ediyorum kendisine bir Yenişehirli olarak. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘sanattan ve edebiyattan kopmuş bir toplumun ana atar damarlarından biri kopmuş demektir’. Bugün bu serginin konusu kediler. Bugünkü sergi hayvan sevgisini içimize işletiyor. Bütün insani duygularımızı sanatla anlatabiliriz. Sanat galerisinde pek çok sergiye katıldım. Ve bu da sonuncusu olmayacak. Türkiye ve dünya çapında ünlü ressamlarımız geliyor. Daha da pek çok sergi bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise sanatın İstanbul’a endekslenmemesi gerektiğini ifade ederek “Sanatı İstanbul’a kitleyerek iş yapmıyoruz. Beşiktaş Belediyemiz kültür sanat etkinliklerimizde işbirliği yaptığımız bir belediye. BKM topluluğu ve yöneticileri ile de görüştüm burayı kullanmalarını söyledim. BKM ekibinin üstad ve oyuncuları Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerimize gelsinler ki Mersinli gençlerimizi daha çok buraya çekebilelim sanatla kaynaştırabilelim. Yenişehir, sanatın yaşadığı bir kent haline geldi. Sanatsız kalamayız, çocuklarımıza bu sergiler ilham oluyor.” dedi.

Yenişehir Belediyesinin sanat galerini oldukça başarılı bulan ressam ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu ise “Sanat galerilerini mükemmel buldum, darısı 81 ilimizin başına. Belediyeciliğin görevlerinden biri sanat ve kültüre önem vermektir. Bunu maalesef çok az belediyelerde görebiliyoruz. CHP’nin belediyelerinde sanata ve sanatçıya ilgi var. Yenişehir Belediyesi bu sanat galerisine Mersinli ve yaşayan bir sanatçının ismini vermiş. Hep sanatçıları öldükten sonra takdir ederler, yaşarken bir sanatçıyı onurlandırmak büyük bir olay. Sanatçıya yapılan saygı çok önemli. Eminim bu sanat galerisi çok daha önemli isimleri ağırlayacak.“ dedi.

Kendisi de bir sanatçı olan Seçil Coşkun, Yenişehir Belediyesinin sanat konusunda Mersin’e öncülük ettiğini söyleyerek “Çok keyifli bir sergiyle bir aradayız. Animasyon seven bir insan olarak bu sergiye geldim. Sanatçımız Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde de ödüller almış birisi. Özellikle kedi karikatür ve resimlerini büyüleyici şekilde ortaya koymuş kendisi. Mersin’in sanat konusunda çok geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini düşünüyorum. Yenişehir’in sanat konusunda bu şehre öncülük ettiğini düşünüyorum. Başkanımıza büyük teşekkürler sunuyorum. Bende bir sanatçı olarak başkanımızın bizlere desteklerini esirgemediği için teşekkür ediyorum. Büyük sanatçılarımızı şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.” şeklinde konuştu.