Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi ve Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği iş birliğiyle düzenlenen özel çocukların sünnet düğününe katıldı.

Ailelerin ve özel çocukların mutluluklarına ortak olan Başkan Abdullah Özyiğit “Özel çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Biz büyük bir aileyiz ve büyük ailenin sorumluluğunu ortaklaşa üstlenip beraber yüklenmeliyiz. Onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yenişehir Belediyesi ve Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği özel çocuklar için sünnet düğünü düzenledi. Düğün törenine Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman, meclis üyeleri, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuğunu sünnet ettirmiş fakat düğün töreni düzenleyemeyen aileler ve çocukları için gerçekleştirilen etkinlikte özel çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

“Engelleri en erken tespit etme noktasında yoğun bir çabamız var.” sözleriyle konuşmasına başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Akademi’de devam eden 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamasının önemine değindi. Başkan Özyiğit “Yenişehir Belediyesi Akademi’de yaptığımız gelişim değerlendirme uygulamalarıyla, çocuklarımızın olası gelişimsel problemlerini erken yaşlarda tespit etmeye çalışıyoruz. 2 bine yakın çocuğumuzu bu uygulamalarımıza tabi tuttuk. Ve iki yıllık süreçte gelişimsel problemi tespit edilen birçok çocuğumuzu da yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirdik. “ şeklinde konuştu. Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu söyleyerek “Bu yükün ağır bir yük olduğunu biliyoruz. Ama biz büyük bir aileyiz ve büyük ailenin sorumluluğunu ortaklaşa üstlenip beraber yüklenmeliyiz. Ben Yenişehir Belediye Başkanı olarak onların her zaman yanındayım. Bu zorlukları birlikte aşma noktasında gerekeni yapacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacağımız her işle özel çocuklarımızın yanında olacağız.” dedi.

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök sünnet düğün töreninde yaptığı konuşmasında özel çocukların bakım ve eğitimi konusunda özellikle annelerin bu yükü taşıdığını ifade ederek “Özel çocuklarımızın mürüvvetini görmekten dolayı mutluyuz. Biz inşallah onlara askerlik kıyafeti de giydireceğiz. Mersin’in genelinde 24 tane çocuğumuza bu güzel duyguyu yaşattığı için Yenişehir Belediye Başkanımıza ve Yenişehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Özellikle bu çocuklarımızın üzerinde büyük emekleri olan ve haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman ise “Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit’e özel çocuklarımızı sünnet ettireceğimizi söyledik ve düğün törenlerini yapmak için destek istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Toplamda 24 çocuğumuzun sünnet düğün törenini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından özel çocuklara takılarını Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit taktı. Takı merasiminin ardından da günün anısına pasta kesildi. Mersin Yenişehir Belediyesi ve Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği tarafından düzenlenen özel çocuklar için sünnet düğününe katılan aileler ve çocukları unutulmaz bir gün yaşadı.