Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan ücretsiz tenis kurslarına katılan kadınlar sertifikalarını aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, “çay saatinde” tenis öğrenen 140 kadına sertifikalarını verdi.

Sağlıklı hareketliliği teşvik eden Mersin Yenişehir Belediyesi açtığı kurslarla da kadınların sportif aktivitelere katılımını sağlıyor. Yenişehir Belediyesinin kadınlara yönelik “Çay Saatinde Tenis Öğrenmeye Ne Dersiniz?” sloganıyla verilen tenis kursları devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Spor Tesisleri’nde verilen tenis kurslarında kadınlar eğleniyor, tenis öğreniyor hem de spor yaparak sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

Yenişehir Belediyesinin “Çay Saatinde Tenis Öğrenmeye Ne Dersiniz?” çağrısına kurslara katılarak cevap veren 140 kadın temel tenis eğitimlerini tamamladı. Sertifika dağıtım töreninde kursiyer kadınlarla bir araya gelen Başkan Abdullah Özyiğit, “Sizin emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu güzel kurslara katıldınız. Göreve geldiğimizde yönetim anlayışımızı 6 temel ilke üzerine kurmuştuk. ‘Hareket’ bizim ilk ilkemizdi. Hareket dediğimizde de önce spor daha sonra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Kentleşmenin getirdiği bazı sorunlar var. Aynı apartmanda oturuyoruz, ancak birbirimizi tanımıyoruz. O apartmanlardan inelim, yürüyelim, spor yapalım. Hareket halinde bir arada olalım. Evde televizyonun başında kalmayalım. Hem kendimizi daha sağlıklı hissederiz, hem de bu bize mutluluk verir. Yaşın önemi yok ama sağlıklı kalmanın önemi var. Komşularımıza, Yenişehirli hanımefendilere ‘gelin tenis öğrenin’ dedik. Sizlerin bu memnuniyetinizi görmek, bizleri çok mutlu etti.” dedi.