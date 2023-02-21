Mersin Yenişehir Belediyesi, deprem bölgesinden Mersin’e gelen yurttaşlar için Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde kurduğu Giysi Evi ve diğer temel ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla 28 bin kişiye ulaştı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Mersin’e binlerce yurttaşımız geldi ve gelmeye de devam ediyorlar. Büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Temel ihtiyaç malzemelerini bu süreçte depremzedelere ulaştırmak çok önemli, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından Yenişehir Belediyesi ilk günden itibaren hem deprem bölgesinde hem de Mersin’de çalışmalarını sürdürüyor. Mersin’e gelen yurttaşlara temel ihtiyaç malzemesi ulaştırma noktasında fark yaratan Yenişehir Belediyesi bugüne kadar kayıtlı olarak 28 bin depremzedeye kıyafet ve ihtiyaç malzemesi desteği verdi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi içerisinde bin 100 metrekareden oluşan Giysi Evi açan Yenişehir Belediyesi, buraya gelen depremzedelere talep ettikleri diğer ihtiyaç malzemelerini sağlıyor.

Yardımlardan yararlanmak için talepte bulunan vatandaşların yerleşim yeri adreslerine bakılarak, kayıt oluşturuluyor. Daha sonra sırayla tüm vatandaşların talepleri karşılanıyor, tüm bu süreçlerde Yenişehir Belediyesi ekipleri ve gönüllüler depremzedelere destek veriyor. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne gelerek yardımlardan yararlanan depremzede sayısı 28 bine ulaştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Mersin’e binlerce yurttaşımız geldi ve gelmeye de devam ediyorlar. Büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Temel ihtiyaç malzemelerini bu süreçte depremzedelere ulaştırmak çok önemli, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Giysiden bebek mamasına, hasta bezinden hijyen malzemelerine kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünleri sağlamak için büyük bir organizasyon kurduk. Oluşturduğumuz Yardım Depolama Merkezi’mizde Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yardım malzemelerini tasnif ederek, depremzedelere ulaştırıyoruz. Yaraları sarmak için tek yürek olduk. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.