Özyiğit, dayanışma konserinde "Islak Islak" şarkısını seslendirdi. Konseri dinleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de “Memleketim” şarkısının koro şefliğini yaptı.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından Yenişehir Belediyesinin de desteğiyle düzenlenen dayanışma konserinde farklı meslek gruplarından 12 isim sahne aldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen konserin koro ve orkestra şefliğini Anıl Aydın, sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Volkan Severcan yaptı. Geliri depremzede öğrencilere bağışlanacak olan konserde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de sahne aldı.

“Islak Islak” şarkısını seslendiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bugün burada olmak, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimi için sahne almak benim için büyük bir onurdur. BU geceye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçtik, dayanışmayı en büyük güç olarak kabul ettik. Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için seferber oldu. Yenişehirli hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman ki gibi büyük bir duyarlılık gösterdiler. Biz Yenişehir’den dayanışma elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Türk Kadınlar Konseyi Derneğine bu anlamlı organizasyon için bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.