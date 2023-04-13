Avrupa’da kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük kupası olan Euroleague Women’da dörtlü finallere kalma başarısı gösteren Mersin temsilcisi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluk için parkeye çıkıyor. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek dörtlü finallerde ev sahibi takım ZVVZ USK Prag ile 14 Nisan Cuma günü yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Turuncu- lacivertliler maçı kazanması halinde Fenerbahçe Alagöz ile Beretta Famila Schio maçının galibiyle 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

Yenişehir Belediyesi yarın saat 19.00’da başlayacak maç için sahil bandında bulunan Mersin Marina AVM önündeki Kültür Parkı’nda dev ekran kuracak. Mersinliler takımlarının kritik maçını hep izleme fırsatı yakalayacak. Takımla birlikte Çekya’ya giden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Avrupa’nın en büyük kupasını Mersin’e getirmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz kentinin takımını hiçbir zaman yalnız bırakmadı, kendilerine teşekkür ediyorum. Son iki maçımız, inanıyorum ki şampiyonluğa ulaşacağız.” diye konuştu.