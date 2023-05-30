Sonuçların hayırlı olmasını dileyen ve seçim sürecinde azimle çalışan Yenişehir Gönüllüleri’ne teşekkür eden Başkan Özyiğit, “Siyasi tercihi ne olursa olsun Yenişehir ailesi daima yan yana duracak, ortak değerler etrafında buluşacak ve farklılıkları da zenginlik olarak kabul etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı. “Yenişehirlilerin gösterdiği demokratik duyarlılık ve katılım, şehrimizde güçlü bir demokratik kültürün ve anlayışın varlığını da gösteriyor.” diyen Başkan Özyiğit, bununda güzel bir geleceğe yönelik umut verdiğine dikkat çekti.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Seçim sürecinde değişimden yana kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarımıza ulaşan, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere katkı sunan Yenişehir Gönüllülerimiz büyük bir takdiri hak ediyor. Gönüllülerimizin hepsi, toplumumuzun çeşitli kesimlerinden gelerek zengin bir mozaik oluşturdu. Seçim sürecinden sonuçların kesinleştiği saate kadar büyük bir disiplin ve hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Yenişehir Gönüllülerimiz farklı yetenekleri, deneyimleri ve bakış açılarıyla çalışmalarımıza değer kattı ve bizi daha güçlü bir hale getirdi. Yenişehir Gönüllülerimiz ile birlikte sandık güvenliği konusunda iş birliği yaptığımız Türkiye Gönüllüleri’ne de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta Yenişehir’imizde yüzde 74’ün üzerinde oy aldı. Bu büyük destek bizleri mutlu etti ve doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Seçimi elbette geride bıraktık. Sonuçların ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler hep birlikte güzel bir yaşam alanı için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Siyasi tercihi ne olursa olsun Yenişehir ailesi daima yan yana duracak, ortak değerler etrafında buluşacak ve farklılıkları da zenginlik olarak kabul edecek. Oy verme sorumluluğunuzu yerine getirerek, demokratik sürece olan inancını gösteren her bir hemşehrime bu duygularımla teşekkür ediyorum. Yenişehirlilerin gösterdiği demokratik duyarlılık ve katılım, şehrimizde güçlü bir demokratik kültürün ve anlayışın varlığını da gösteriyor.Bu da bizi elbette mutlu ediyor ve güzel bir geleceğe yönelik büyük umut veriyor.”