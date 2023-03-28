Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, yaraları sarmak için ilk günden bu yana depremzedelere destek veriyor. Toplumun tüm kesimleri gibi bölgede sanatsal üretim yapan sanatçılar da deprem felaketinden olumsuz etkilendi. Kültür ve sanatın önemli bir kenti haline gelen Yenişehir, depremzede sanatçılara da ev sahipliği yapıyor.

Hatay’dan gelen depremzede sanatçılar, Türkiye’nin en büyük gösteri ve sanat merkezlerinden biri olan Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Depremin ardından Hatay’dan Mersin’e gelen Şeker Tiyatro Topluluğu, iki çocuk oyunuyla depremden bu yana ilk kez tiyatro oyunlarını sahneleyecek.

“Pamuk Prenses ve Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları” oyunu 1 Nisan Cumartesi günü 14 ve 16 saatlerinde, Ağaçların Perili Dünyası oyunu ise 2 Nisan Pazar günü 14 ve 16 saatlerinde 4-11 yaş arası çocuklar için sahnelenecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Sosyal demokrat belediyeler olarak dayanışmayla deprem felaketinin meydana getirdiği tüm olumsuzluklara karşı mücadele ediyoruz. İlk günden bu yana hem barınma hem de temel ihtiyaç malzemesi desteğiyle büyük bir özveriyle yurttaşlarımıza destek veriyoruz. Deprem bölgesinden kentimize on binlerce yurttaşımız geldi. Burada yaşamlarına devam ediyorlar, biz de tüm imkanlarımızla yanlarında oluyoruz. Şeker Tiyatro Topluluğu ekibi de deprem mağdurlarından, sahnelerimizi kendilerine açtık. Oyunlarımız çocuklarımız için ücretsiz olacak. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Dün ayrıca 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladık, bu vesileyle tüm tiyatro emekçilerini ve sanata değer katan herkesi saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.