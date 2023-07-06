Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kentin en yoğun alışveriş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan İnönü Mahallesi’ndeki Kushimoto Sokağında esnafla bir araya geldi.

Özyiğit, mahallelerde ziyaretlerini sürdürerek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Eğriçam Mahallesi’ni gezen Özyiğit, son olarak İnönü Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.



“Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yukarı taşımaya devam edeceğiz”

Göreve geldikleri günden bu yana Yenişehirlilerle iç içe olduklarını ifade eden Özyiğit, “Göreve geldikten hemen sonra 32 mahallemizin tamamında toplantılar düzenledik. 5 yıllık stratejik planımızı halkımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda hazırladık. O gün neredeysek bugün de oradayız. Yani hemşehrilerimizle iç içeyiz. Kentimizin daha da güzelleşmesi, vatandaşlarımızın refahının artması ve sosyal olanaklarının gelişmesi için büyük bir gayretle hep birlikte emek veriyoruz. Yenişehir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2022 İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda (SEGE), Türkiye genelinde birinci gelişmişlik kademesinde yer aldı. Bu araştırma yapılırken 8 başlıkta toplam 56 değişken değerlendirildi. Yapılan analizde Yenişehir, 973 ilçenin tamamına uygulanan ‘İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nda Türkiye’de 49’uncu, Mersin’de ise 1’inci oldu. Kentimiz, 2017 yılında yapılan aynı araştırmada ikinci gelişmişlik kademesinde 70'inci sırada yer alırken, 2022 araştırmasında ise birinci kademeye çıktı ve 21 sıra yükselmiş oldu. Kentimizin bu gelişimini kimse göz ardı edemez. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yukarı taşımaya devam edeceğiz" dedi.