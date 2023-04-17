Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada “Bir Anadolu takımı olarak Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olan, ülkemizi ve kentimizi başarıyla temsil eden takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Dün gece oynanan Euroleague Women finalinde iki Türkiye takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding’e 99-60’lık skorla mağlup olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Avrupa’nın kadın basketbolundaki en büyük kupasında ikinci olma başarısını gösterdi.

Çek Cumhuriyeti’ne giderek takımı yalnız bırakmayan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Kuruluşunun 6'ıncı yılında Avrupa'nın zirvesinde bir Mersin takımı. Ay-yıldızlı bayrağımızla Avrupa'da göğsümüzü kabartan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız, Euroleague Women'da ikinci oldu.” diye konuştu.

Bir Anadolu takımı olarak geldikleri noktanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Özyiğit, “Bu bizim için çok değerli, aynı zamanda diğer Anadolu kulüpleri için de ilham verici bir başarıydı. Takımımız bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe’yi yenerek şampiyon olmuştu ancak bu gün olmadı. Takımımızla gurur duyuyorum.” dedi.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe’yi tebrik eden Başkan Özyiğit, “Finalde iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi büyük bir mutluluk ve gururdu. Kupanın Türkiye’ye gelmesi kesinleşmişti ama biz tabi ki Mersin’e getirmek istiyorduk. Fenerbahçe ülkemizin güzide kulüplerinden bir tanesi, çok iyi bir maç çıkarttılar. Şampiyonluklarından dolayı kulübü ve taraftarlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ayrıca sahil bandında yer alan Kültür Parkı’nda maç için dev ekran kurdu, Mersinliler takımlarının final heyecanını hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar Avrupa ikincisi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesini maç sonunda ayakta alkışlayarak kutladı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Adayı Emre Yılmaz da maçı vatandaşlarla birlikte izledi.