Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi(KİGEM) kültür, sanat ve dans kurslarıyla 7’den 77’ye vatandaşlara eğitim vermeye devam ediyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarla geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor. 16 farklı branşta profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimler aileleri de çocukları da mutlu ediyor.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde kurulan Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi(KİGEM) 2022-2023 eğitim döneminde 1000’in üzerinde kursiyeri geleceğe hazırlıyor. KİGEM’de bağlama, bale, drama, gitar, halk oyunları, keman, modern jazz dans, latin dansları, pilates, reformer pilates, piyano, resim, tiyatro, yaratıcı yazarlık, yoga ve zumba eğitimleriyle hem yetişkinlere hem de çocuklara destek veriliyor. Gelişme çağındaki çocukların yeteneklerinin keşfedilmesini de sağlayan KİGEM modern atölyeleri ve zengin eğitim seçenekleriyle yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar 0324 606 07 75 numaralı telefonu arayarak veya portal.yenisehir.bel.tr internet adresi üzerinden detaylı bilgi alarak kayıt yapabiliyor.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden ikisi olan Eğitim ve Hareket ilkelerimiz kapsamında KİGEM’i göreve geldikten sonra kurduk. Vatandaşlarımıza farklı alanlarda eğitimler veriyor, sağlıklı ve kişisel gelişim açısından etkili bir hareketlilik sağlıyoruz. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’miz Türkiye’nin en önemli gösteri merkezlerinden biri, bu özelliğinin yanı sıra artık sanatın üretildiği ve öğretildiği bir mekân haline geldi. KİGEM’de bugüne kadar 5 binin üzerinde vatandaşımız eğitim aldı. Şu anda 1000 kursiyerimiz eğitimlerine sürdürüyor, yeni dönem için kayıtlarımız da devam ediyor. Hemşehrilerimizi KİGEM’e bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji çağı çocuklar için KİGEM’deki kursların sosyalleşmeleri açısından çocukları açısından kıymetli olduğunu söyleyen anne Saniye Akay Güzel “Kurslarda danışmanlar ve öğretmenler çok özverililer. Kızım bale, oğlum drama kursuna gidiyor. Öğretmenler öğrencileri birebir tanıyorlar, öğrencinin nasıl gelişim gösterdiği ile ilgili bizlere görüş bildiriyorlar. Çocukların gelişimine katkı sağlayan bir kurs. Çocukları teknolojiden uzak tutabilme gibi bir şansımız yok ama Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi’ndeki kurslara geldiklerinde yeni arkadaşlar ediniyorlar ve fiziksel, bilişsel gelişimleri artıyor.” dedi.

İki çocuğunu da KİGEM’deki drama ve piyano kurslarına kayıt yaptıran baba Mustafa Uğur ise “2 yıldır çocuklarımızı Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi’nde drama ve piyano kurslarına getiriyoruz. Büyük oğlumda içine kapanıklık vardı, geçen sene psikoloğa götürdüğümüzde bizi böyle kurslara yönlendirdi. Drama ile başladık ve çok faydalı oldu, en başta konuşturamadığımız çocuğu şimdi susturamıyoruz. Konuşması ve problem çözmesi çok gelişti. Burası, Yenişehir Belediyesinin başarısı. Abdullah Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.