Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi’nde bulunan Özgürlük Parkı’ndaki çocuk oyun grupları gece saatlerinde ateşe verildi, çevrede yaşayan vatandaşların ihbarıyla yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangından sonra parktaki oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Hiç merak etmeyin çocuklar, en kısa zamanda yeni oyun grubumuzu parkımıza yerleştireceğiz. Özgürlük Parkı’mızda çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği oyun grubumuz maalesef kendini bilmez şahıs ya da şahıslar tarafından yakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları diliyorum. Kentimizi, yaşam alanımızı korumak hepimizin sorumluluğu.” İfadelerini kullandı.