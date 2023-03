İnşaat alanında incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Eğitimde önemli bir kalite yarattığımıza inanıyorum. Merkezimizi Eylül ayında çocuklarımız için hizmete açacağız. Eğitim alanında yarattığımız bu altyapının çok önemli olduğunu ve ülkemize örnek teşkil edeceğini biliyorum.” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında 2021 yılında hizmete açılan Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezinden sonra Menteş Mahallesi’de de Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi ile 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimine destek verilecek. Bir gündüz bakımevinden öte her çocuğun potansiyelini ortaya çıkaran ve onu en iyi şekilde geleceğe hazırlayan bir eğitim kurumu olarak nitelendirilen BETEM’de “Her çocuk farklıdır, her çocuk başarabilir, her çocuk fark yaratabilir” sloganıyla çocuklara bireysel eğitim programları hazırlanarak eğitim veriliyor. Daha fazla çocuğa ulaşmak isteyen Yenişehir Belediyesi, Ocak ayında temelini attığı 108 öğrenci kapasiteli ikinci BETEM’i de Eylül ayında hizmete açacak.

Yenişehir Belediyesi ve Gürsoy Grup iş birliğiyle Menteş Mahallesi’nde yapımı devam eden BETEM’de incelemelerde bulunan Başkan Abdullah Özyiğit, “Teknik ekibimizle Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)’mizin inşaatını inceledik. Burayı Eylül ayında çocuklarımız için hizmete açacağız. BETEM, 3-6 yaş arasındaki çocuklarımızın becerilerin ön plana çıkarmaya çalışan, özellikle 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi ile anne ve babaların almış oldukları eğitimlerle yetiştirdikleri çocuklara burada bir ilave eğitim sistemi uygulamış oluyoruz. Velilerimiz eğitimler sonucunda çocukları üzerinde görmüş oldukları o pozitif sonuçları bizimle paylaşıyor. 2021 yılında Fuat Morel Mahallemizde hizmete açtığımız Ömer Faruk İlbilgen Beceri Eğitim Merkezi’mizden sonra ikinci BETEM’i Eylül ayında açacağız. Üçüncü BETEM’i de bir sonraki Eylül ayında hizmete açmak için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Bu halkımızın talebi, biz de ona göre hareket ediyoruz. İlkokul talebi de var onu da değerlendireceğiz. Ya yapılmasını sağlayacağız, ya da biz yapacağız. Eğitim konusunda Yenişehir Belediyesinin büyük bir özverisi var. Göreve gelmeden önce 6 temel ilke belirlemiştik, bunlardan biri de ‘Eğitim’di. Eğitim konusunda sorumluluk almaya devam edeceğiz. Eğitimde önemli bir kalite yarattığımıza inanıyorum. Yenişehir Belediyesi Akademi Başkanı Raif Çakmak’a, Marmara Üniversitesi öğretim görevlilerine ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Gürsoy Otomotiv bağışlarıyla bugün bu merkezimizi yapıyoruz. Sayın Alper Gürsoy’a ve sürecin doğru yürümesi için katkı veren yöneticilerime teşekkür ediyorum. El birliğiyle çocuklarımıza hizmet vermek için seferberiz. Eğitim alanında yarattığımız bu altyapının çok önemli olduğunu ve ülkemize örnek teşkil edeceğini biliyorum.” diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü danışmanlığında eğitim veren BETEM’de kurulan fen ve doğa bilim, hayal ve tasarım, oyun ve hareket, algoritmik düşünme ve kodlama, matematik, sanat ve estetik, orff ritim ve müzik, felsefe, yaratıcı drama, yabancı dil ve bilgi okuryazarlığı atölyeleriyle çocuklara destek veriliyor.