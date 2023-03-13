Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle ebeveynlere ücretsiz verilen eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine rehberlik ediliyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, online olarak verilen eğitimlerin açılış dersine video konferans yöntemiyle katılarak, eğitimlere katılan aileleri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Erken çocukluk gelişimine yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Yenişehir Belediyesi, 2019 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak, Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli hayata geçirmişti. Projenin bileşenlerinden biri olan 0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimleri ile ebeveynlere erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri veriliyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozana Ural ve Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı(MABEP)’nda çalışma yürüten birçok uzman akademisyen tarafından verilen eğitimlere katılan ailelere eğitim ve bebek kitapları da ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Yeni dönemde 61 ebeveynin katıldığı eğitimlerin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocuklarına değer veren aileler, geleceğimize de ülkemize de değer veriyor demektir. Her aile bir okul, her anne ve baba bir öğretmendir. Ülkemize örnek olmasını istediğimiz bu projeye katılımınız geleceğimiz için çok önemli. Yeni dönemde erken çocukluk eğitimi ülkemize yayılacak ve eğitim politikamızda da en ön sırada yer alıyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu çok önemsiyor ve takip ediyor. Bu sürece emek veren tüm hocalarıma, ilgi gösteren velilerimize ve Belediyemizde bu başarılı organizasyonu yöneten Yenişehir Belediyesi Akademi Koordinatörü Raif Çakmak hocama teşekkür ediyorum.” dedi.