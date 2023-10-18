Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını ve Yenişehir’i Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasında üst sıralara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Özyiğit, mahalleleri gezerek Yenişehirlilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İnönü Mahallesi’nde esnafları ziyaret eden Başkan Özyiğit, son olarak Kocavilayet Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle Muhtarı Saffet Kuzu ile Zeytinkent Sitesi sakinleriyle buluşan Özyiğit, hem talepleri dinledi hem de hizmetleri hakkında bilgi verdi.

“Kısa sürede en gelişmiş ilçeler kategorisine çıkarak 21 sıra yükseldik”

Eğitimden ekolojiye, kültür sanattan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Özyiğit, halkın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını ve Yenişehir’i Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasında üst sıralara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Özyiğit, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yapılan İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’nda (SEGE) Yenişehir, Türkiye genelinde birinci gelişmişlik kademesinde 49’uncu sırada yer aldı. Yenişehir en son 2017 yılında yapılan aynı araştırmada ikinci gelişmişlik kademesinde 70’inci sırada yer almıştı. Kısa sürede en gelişmiş ilçeler kategorisine çıkarak 21 sıra yükseldik. Ellinin üzerinde değişken incelendi ve yani çok kapsamlı bir araştırma. Bizim hedefimiz Yenişehir’i Türkiye’nin en gelişmiş ilk 20 ilçesinden biri yapmak.”dedi.

Hayata geçirdikleri Erken Çocukluk Gelişimi Projesi ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını ve ortaya bir vizyon koyduklarını kaydeden Özyiğit, proje çerçevesinde iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) de inşa ederek hizmete açtıklarına dikkat çekti. Başkan Abdullah Özyiğit, “ Bu projemiz ile bir çoban ateşi yaktık, umuyorum ki kısa sürede tüm Türkiye’de yaygınlaşır. Erken dönemde çocuklarımızı kaderlerine terk edemeyiz. Bilim ışığında ilerlemeliyiz. Erken yaşlarda iyi eğitim alan çocuklarımız gelecekte fark oluşturacaklar” ifadelerini kullandı.

“Hem çevreye hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz”

Sürdürülebilir bir kent ve sağlıklı bir çevre konusunda önemli işler yaptıklarını belirten Özyiğit, “Göreve geldikten hemen sonra İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladık ve sıfır emisyon konusunda taahhütlerde bulunduk. Bu sözlerimizi yerine getireceğiz. Atık Ayrıştırma ve Depolama Tesisimizi kurduk, orada günlük 10 ton atığı türlerine göre ayrıştırarak, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Yenişehir Çevreci Halk Kart projemiz başlı başına bir kazanım. Vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz, hemşehrilerimiz atıkları evlerinde ve iş yerlerinde ayrıştırarak biriktiriyor. Ardından ekiplerimizle bu atıkları alıyor ve atıkların karşılığında kartlarına para yüklemesi yapıyoruz. Hem çevreye hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.