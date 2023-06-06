Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Halk Kart’ın mayıs ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığını belirterek, “2020 yılında hayata geçirdiğimiz Yenişehir Halk Kart ile bugüne kadar 2 bin 977 dar gelirli ailemize toplamda 5 milyon 511 bin 800 TL’lik nakdi destek sağladık" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısının Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Yenişehir Belediyesinin imzacıları arasında yer aldığı Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) çerçevesinde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için 2030 ve 2050 hedeflerine yönelik hazırlanan ’Yenişehir sürdürülebilir enerji ve iklim değişliğine uyum eylem planı’ oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Özyiğit, “2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yürüme noktasında planı hazırlayan ve meclisinde onaylatan Türkiye’deki tek belediyeyiz” diye konuştu.

“İmar planlarımızda özel uygulamalar yaptık"

Sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için Türkiye’de en özel uygulamaları yapan belediye olduklarını kaydeden Özyiğit, “Gelecek nesillere yaşanılabilir bir Yenişehir bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. İmar planlarımızda özel uygulamalar yaptık ve Türkiye’de bu uygulamalarının örneklerinin tamamını uygulayan belki de ilk belediyeyiz. 6 temel ilkemizden biri olan ekoloji ilkemiz çerçevesinde örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Yaptığımız özel uygulamalar ve teşviklerle beraber imar planları onaylandığında bina cephelerinde oksijen salınımını arttıracak ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Karara uygun düzenlemeler, mevcut yapılar için de zaman içinde uygulanacak. Bina dış cephe boyalarında beyaz ve tonları kullanılacak. Belediyemize ait sokaklarda gönüllü gruplarla birlikte ağaçlandırma işlemleri yaptığımız protokol hayata geçecek. Geri dönüşümde vatandaş desteği üst seviyeye çıkarıyoruz. Ayrıştırma tesisimiz hazırlandı ve açılışa hazır hale geldi. Parklarda ve bisiklet yollarında elektrikli şarj istasyonları, su geçirgen yürüme yolları inşasına devam edilecek. Elektrikli araçlarla filomuzu desteklemeye, arttırmaya devam edeceğiz. Güneş enerjisi ile elektrik üreterek, enerji ihtiyacımızı karşılamak üzere ihaleye çıkıyoruz ve belediyemizin tüketimini sağlayacak enerjiyi güneşten tedarik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yenişehir’in ’dijital ikizi’ oluşturulacak"

’Dijital ikiz’ uygulaması üzerinde çalıştıklarını ve sağlıklı bir yaşam alanı için yapay zeka kullanacaklarını söyleyen Özyiğit, şöyle devam etti; "2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yürüme noktasında İklim ve Enerji Eylem Planı’nı hazırlayan ve meclisinde onaylatan Türkiye’deki tek belediyeyiz. Şu anda coğrafi bilgi sistemini yüklediğimiz ’dijital ikiz’ uygulamasını gerçekleştiriyoruz ve coğrafi bilgi sistemini yükleyerek yapay zeka desteğiyle beraber Yenişehir’de yapacağımız bütün uygulamaları yapay zeka destekli bu program nezaretinde gerçekleştireceğiz. Böylece kentimize yaptığımız her uygulamayı, iklim ve enerji esaslı ayrıcalıklar ve özellikler düşünerek gerçekleştireceğiz. Yani 2050 yılında sıfır emisyon hedefini yakalayacak bir yerde emisyon arttırıcı bir unsur varsa onun karşılığında ne olması gerekiyorsa onu koyacak bir sistemi uygulayacağız.”