Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen “Yenişehir’de 1.Enerji Günleri” birbirinden renkli ve eğitici etkinliklerle farkındalık yarattı. Yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunmak yapılan tüm etkinlerin ana temasını oluşturdu.

“İklim Değişiyor! Biz ne yapabiliriz?” panel ve çalıştayıyla Pazartesi günü başlayan “Yenişehir’de 1.Enerji Günleri” ikinci gününde söyleşi, bilim ve deney atölyeleri, sergi ve enerji temalı oyunlar içeren etkinliklerle devam etti. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren etkinliklere yetişkinlerin yanı sıra 500’ün üzerinde çocuk katıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Alkan Alkaya ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can çocukların da interaktif bir şekilde dâhil olabildiği çevre ve enerji konulu sunum gerçekleştirerek, katılımcılara sürdürülebilir bir dünya için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Söyleşinin ardından Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan fuaye alanında kurulan stantlarda çocuklar bilimi uygulamaları öğrendi, deneyler yaptı. Enerji temalı renkli ve eğitici oyunlar da oynayan çocuklar, Mersin genelindeki robotik kodlama takımlarının ürettiği robotik araçları da kullanma fırsatı yakalandı. Katılımcılar “Yenişehir’de 1.Enerji Günleri” kapsamında kurulan ve birbirinden güzel eserlerin sergilendiği geri dönüşüm sergisini de gezdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de stantları tek tek gezerek, etkinlerde çocuklarla bir araya geldi.

Dünyanın sonsuz kaynağının olmadığına dikkat çekerek, “temiz enerjiyi kullanma ve iklim konusunda duyarlı olmak zorundayız” diyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Dünya gün geçtikçe kirleniyor ve insanlar bunun farkında ya da farkında olmadan hayatına devam ediyor. Dünyanın sonsuz kaynağı yok, temiz enerjiyi kullanma ve iklim konusunda duyarlı olmak zorundayız. Burada birinci vazife yöneticilere düşüyor. Tabi ki bu temelde bir eğitim meselesi yani mutlaka bir eğitim sorunu. Bu ülkemizde maalesef geç ele alınmış bir konu. Ekoloji altı temel ilkemizden bir tanesi ve biz Yenişehir’imizde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve yapıyoruz. Türkiye’nin alanında uzman bilim insanlarını dün buraya getirdik, çevre ile ilgili yaptığımız bir yazılımı tanıttık. Bu yazılım Türkiye’de ilktir ve devamı da geliyor. Yenişehir Belediye Meclisi’mizden çıkan bir kararla 17 personelimiz kendi işlerini yapmak kaydıyla doktora ve yüksek lisans yaparak ARGE Birimimizin gerçekleştirdiği bir çevre programı üzerinde çalışıyorlar her biri ayrı bir alan üzerinde çalışıyor ve oradaki çıktıları bir puzzle gibi birleştirerek bir sonuca gitmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuklara temiz çevre bilincini aşılamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Özyiğit, “Bugün burada okullarımızda yapılan çevre temalı çalışmaları ve geleceğin bilim insanlarını aslında görüyoruz. Üreten, robotik kodlamadan diğer alanlara kadar bilimi ve teknolojiyi çok iyi kullanmayı da şimdiden beceren çocuklarımızı bir araya getirdik. Onlarda yaptıkları projeleri bizlerle ve diğer arkadaşlarıyla paylaştılar kendilerini kutluyorum. Bu devam edecek bir çalışma. ‘1.Enerji Günleri’ dedik. 2 gündür çalışmalarımız sürdü ve bu son olmayacak, belli aralıklarla çevre bilinci aşılamak adına devam edecek. Perşembe günü tiyatro oyunumuz var. Geçtiğimiz yıl 5 binin üzerindeki çocuk bu oyunumuzu izlemek suretiyle çevre bilincini yakaladı. Eğitim sadece ders sırasında bir şey anlatmakla olmuyor, yaşamımızın her alanı eğitim. Tiyatral faaliyetler de çok önemli bir eğitim aracı. Bu çevre haftasında biz de dolu dolu bir süreç yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitimine özellikle önem veriyoruz.” dedi.