Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gökçebelen Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Özyiğit, “Güzel Yenişehir için hep beraber mücadele edeceğiz bizim görevimiz size sorarak, taleplerinizi alarak iş yapmak. Tabi kendi vizyonumuzu katarak, kentimizi nereye taşıyacağımıza birlikte karar veriyoruz.” dedi.

Özyiğit, “Göreve ilk geldiğimizde mahalle toplantıları düzenledik, kürsüler kurduk. Vatandaşlarımızın taleplerini önerilerini aldık. Şimdi tekrar mahallelerimizi gezeceğiz. O süreçte talepleriniz bunlardı, biz de şu işleri yaptık, şimdi neler yapabiliriz diye konuşacağız. Güzel Yenişehir için hep beraber mücadele edeceğiz bizim görevimiz size sorarak, taleplerinizi alarak iş yapmak. Tabi kendi vizyonumuzu katarak, kentimizi nereye taşıyacağımıza birlikte karar veriyoruz. Atacağımız adımları Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak karar vermemiz gerekiyor. İşin kökünde de imar planları var. İmarsız yapılaşmış yerlerde işimiz on kat daha zor. İmar geldikten sonra işimiz daha kolay olacak.” dedi.

Kırsal mahallelerde hayata geçirdikleri tarımsal çalışmalar hakkında bilgi veren Özyiğit, “Göreve geldikten sonra Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Kooperatifin bir tesisini şimdi Çavak’ta yapıyoruz. Çavak’ta yafa portakalı yetişiyor, o portakaldan reçel yapıyoruz ve bu reçeli tüm Türkiye’ye ve dünyaya satmak istiyoruz. Orada yaptığımız tesiste belki de 10 vatandaşımızı istihdam edeceğiz. Bunlar kıymetli işler. Değirmençay’da zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Çok tarım arazimiz yok ama az alanda yüksek verimli ürünler yetiştirmek için çalışıyoruz. Değirmençay’da aynı zamanda safran üretimi yaptık. Safran dünyanın en pahalı baharatı, hasadı hafif meşakkatli ama üreticinin yılda bir ayını alıyor. Bu yıl bir dönümden 800 gram safran elde edildi. Çorak toprakta ve 400 rakımda yetişiyor. Su istemiyor, çoğunlukla yağmursuyu yetiyor. Çok kurak olursa taşıma su bile sorunu çözüyor. Gördük ki safran burada yetişti. Bunu kimse bilmiyordu daha önce çünkü denenmemişti. Biz ne yaptık Tarım İlçe Müdürlüğü ile bir proje yaptık, bu bitkinin yetiştiğini gördük. Yetiştirilen safranın soğanları üçüncü yılında ekilen tohumun dört katı kadar soğan çıkıyor. O soğanlar bile ciddi gelir getiriyor. Burada üretim yapmak isteyen vatandaşlarımıza destek veriyoruz.” diye konuştu.

Değirmençay’da yapacakları Arı Merası ile ilgili konuşan Abdullah Özyiğit şunları söyledi: “Karahacılı’da nar ekşisi ürettik, çok güzel bir nar ekişi elde ettik. Göçmen’de yaptığımız Balık Pazarımızda, Kooperatifimizin satış noktası var orada ürünlerimiz vatandaşla buluşuyor. Kaliteli ve güvenilir çünkü biz yapıyoruz. Muğdat Camii yanında da bir yer yapıyoruz, orada ürünler üreticiden tüketiciye direkt ulaşacak. Kocahamzalı’da ayrı bir yer, Değirmençay’da ise Arı Merası yapıyoruz. Yılın 11 ayında çiçek verecek bitkileri ve ağaçları oraya dikeceğiz. ‘Benim işim gücüm yok ne yapayım’ demek yerine arıcılık sertifikası alabilirsiniz. Bu ortamı hazırlıyoruz. Bir iki ayda hazır olacak. ‘Kovanını koy, dünyanın en güzel balını elde et’ diyeceğiz. Neden en güzel balı, Eğriçayır balı ile aynı coğrafya biz ondan da daha iyisini yapacağız. Biz burada bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Bu balın dünyanın en iyi balı olması için bir sebep yok. 600 dönümlük bir alandan söz ediyoruz, büyük bir vadi. Burada arıcılık sertifikası alarak, oraya 50 kovanda sizler koyabilirsiniz. Biz orada kontenjan açacağız. İsteyen vatandaşlarımızın yararlanmasını sağlayacağız.”

Değirmençay Mahalle Muhtarı Şahin Işık toplantıda yaptığı konuşmada “Her belediye başkanı ilk sene veya diğer senelerde gelip mahalle toplantıları yapmaz, bu cesaret ister. Yani vatandaşın istek ve taleplerini yerine getirebilir miyim, getiremez miyim. Şimdi Abdullah Başkanımız, Yenişehir Belediye Başkanı seçildikten sonra birinci yıl dahil olmak üzere her mahallede toplantılar yaptı, ‘Vatandaşların istekleri nedir? Ne yapabiliriz?’ diye sordu. Taleplerin yüzde yüzünü belki şuan yapamadık ama belki yüzde 90’nına ulaştık. O konuda vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.