Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte stant açarak el emeği ürünlerini bir hafta boyunca satışa sunan Hataylı depremzede kadınlar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi, deprem felaketinden sonra Mersin’e gelen depremzede vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Geçici barınma merkezlerinde depremzedelere ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi, geçtiğimiz ay depremzede kadınlar için dayanışma etkinliği düzenlemişti. Düzenlenen etkinlikte Hataylı vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyalar, el emeği takı ve tasarım ürünlerini kurulan stantlarda satışa sundu. Depremzede kadınlar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başkan Özyiğit, “Mersinli hemşehrilerime dayanışma etkinliğimize gösterdikleri yoğun ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaraları sarmak için ilk günden bu yana büyük bir mücadele içerisindeyiz. Kalbimiz ve tüm desteğimizle depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.