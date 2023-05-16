Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak Giysi Evi’nden hem Mersin’deki depremzedeler hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanabilecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mersin’e gelen yurttaşlara kapılarını açan Yenişehir Belediyesi, 3 farklı geçici barınma merkezinde yaklaşık bin depremzedeye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Mersin’de Giysi Evi açan Yenişehir Belediyesi, o süreçte kayıtlı olarak 40 bin depremzedeye kıyafet desteğinde bulunmuştu. Yenişehir Belediyesi, bin 100 metrekareden oluşan Giysi Evi’ni tekrar hizmete açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Giysi Evi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Deprem felaketinden sonra açtığımız Giysi Evi’miz ile 40 bin depremzede kardeşimize destek verdik. Yüzlerce gönüllümüzle birlikte burada el birliğiyle yaraları sardık. Her bir gönüllümüze tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi hazırlıklarımıza tekrar başladık. Şu anda Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdumuz ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanemiz ile bir başka geçici barınma merkezimizde yaklaşık bin depremzede yurttaşımızı misafir ediyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi de deprem sürecinde büyük bir açığı kapattığımız Giysi Evi’mizi bahara hazırlıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin ve kentimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin daima yanında olacağız.” diye konuştu.