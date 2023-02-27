Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin’e gelen binlerce depremzedeye temel ihtiyaç malzemesi desteği veren Yenişehir Belediyesi, bugüne kadar 1100 yurttaşa barınma hizmeti sağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek olurken, depremzedelerin en çok geldiği il olan Mersin’de de Yenişehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu, Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ve Gazi Mahallesi ile Aydınlıkevler Mahallesi’nde oluşturduğu iki geçici barınma merkezinde 1100 depremzedeyi ağırlayan Yenişehir Belediyesi, misafir ettiği yurttaşların temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Hem deprem bölgesinde hem de Mersin’de depremzedelere destek veren ve yaraların sarılması için tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, depremzedelerin en büyük sorunların biri olan barınma konusunda da seferberliğini sürdürüyor. Toplam 4 merkezde depremzedeleri misafir eden Yenişehir Belediyesi, temel ihtiyaçların yanı sıra talep eden yurttaşlara psikososyal destek de veriyor.

Depremzedeler sundukları barınma hizmeti ile ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’muz ve Misafirhane’mizde üniversite öğrencilerimiz konaklıyordu. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından öğrencilerin büyük çoğunluğu yaşadıkları illere gittiler. Bu iki yurdumuzda boşluklar oluşunca depremzede yurttaşlarımıza kapılarımıza açtık. Ayrıca Muğdat Camii karşısında köy ürünleri pazarı olarak hazırladığımız ve konteynerden oluşan alanı da geçici barınma merkezi haline getirdik. Yüze yakın yurttaşımızı orada misafir ediyoruz. Toros Rotary Kulübü iş birliğiyle yine eski Botanik restoranı da barınma alanı olarak hazırlayarak depremzede yurttaşlarımıza açtık. Bugüne kadar barınma hizmeti verdiğimiz depremzede sayısı 1100’e ulaştı. Birkaç gün kalıp daha sonra ayrılanlar da oluyor. Şu anda 4 merkezimizde 677 depremzede yurttaşımız konaklıyor. Tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla yaraları saracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.