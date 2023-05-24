Yenişehir Belediyesine ait spor merkezlerinde verilecek kurslar, 4 Temmuz’da başlayacak ve 10 Eylül’de sona erecek.

Yenişehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi amacıyla yaz spor kursları açıyor. Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis ve jimnastik branşlarında verilecek kurslara 06-15 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri, Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesisleri ve Yenişehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda verilecek spor kurslarıyla çocuklar hem eğitim alacak hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

Bugüne kadar binlerce çocuğa spor eğitimi verdiklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımızın yaz aylarını aktif, eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerinin sağlamak için birçok farklı spor dalında kurslar düzenliyoruz. Spor bedenimizi güçlendirir, zihnimizi canlandırır ve ruhumuzu besler. Tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Spor kurslarımızla çocuklarımızın var olan potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz kurslarımızla binlerce çocuğumuz arkadaşlarıyla birlikte spor yapıyor ve öğreniyor.” dedi.