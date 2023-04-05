Tenis kursuna katılan çocuklarla buluşan ve onlarla tenis oynayan Başkan Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımız yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilsin diye her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Hem eğitim hem de spor alanında çocuklarımıza destek veriyoruz.” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, geçici barınma merkezleriyle depremzedelere konaklama destek verirken, deprem bölgesinden gelen çocukları da unutmuyor. Çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sanat aktiviteleri düzenleyen Yenişehir Belediyesi, spor kurslarını da depremzede çocuklara açtı. Yenişehir Belediyesinin geçici barınma merkezlerinde aileleriyle konaklayan çocuklar hafta sonu verilen spor kurslarıyla hem spor yapıyor hem de moral buluyor. Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara katılan çocuklar depremin olumsuz hatırlarını unutmaya çalışıyor.

Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesisleri’nde kurslara katılan çocuklarla bir araya gelerek, onlarla tenis oynayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yaraları birlikte saracağız, düştüğümüz yerden birlikte kalkacağız. Bu felaket her yerde olabilirdi ve herkes bu olumsuzlukla karşılaşabilirdi. Biz burada gönül gönüle, omuz omuza yaraları birlikte sarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu anda Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan yoğunlukla olmak üzere bine yakın depremzede yurttaşımızı misafirimiz ediyoruz. Geçici barınma merkezlerimizde kalan çocuklarımız da yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilsinler diye her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Hem eğitim hem de spor alanında çocuklarımıza destek veriyoruz.” diye konuştu. Başkan Abdullah Özyiğit konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Özgecan Aslan Spor Tesisleri’mizde de voleybol, basketbol ve futbol branşlarında depremzede çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle de buluşturuyoruz. Tüm imkanlarımızla misafirlerimizin yanındayız, ekmeğimizi bölüşeceğiz. Yenişehir halkı bilinçli ve yardımseverdir. Dayanışmaya katkı sundukları için tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.