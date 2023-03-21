Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sezonun en kritik maçı için Mersinlileri maça davet ederek, destek çağrısında bulundu. Ülkemizi Avrupa’da kadın basketbolunun en prestijli ligi olan Euroleague Women’da temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, çeyrek final serisinin üçüncü maçında sahne alıyor. Sahasında Mersinlilerin büyük desteğiyle rakibini yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda oynadığı maçta ise mağlup rakibine bir sayı farkla mağlup oldu. Çeyrek final turunun son maçında saha avantajını elinde bulunduran Mersin temsilcisi, rakibini geçerek dörtlü finallere kalmak istiyor.

22 Mart Çarşamba(yarın) günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak maç için Mersin Yenişehir Belediyesi, saat 18.00’de Forum AVM güneyindeki Yenişehir Etkinlik Alanı ve Sayapark AVM önü 2 Çevreyolu üzerinden servis kaldıracak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “ ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız, hem ülkemizde hem de Avrupa’da göğsümüzü kabartan başarılara imza atıyor. Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kentimize getirdi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde de şu anda lider durumda. Euroleague Women’da da Avrupa’nın en büyük takımlarıyla mücadele ettiği grubunu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Ancak hedefimiz Avrupa’nın en büyük kupasını kentimize getirmek, ülkemize ve Mersin’imize bu gururu yaşatmak. Şampiyonluk yolunda yarın en kritik maçımıza çıkıyoruz, takımımıza inanıyoruz. Mersin halkı yine 6 bin kişiyle salonu dolduracak ve kentinin takımına sahip çıkacak. Kupanın Mersin’e gelmesi tarihi bir başarı olur, çocuklarımıza ilham verir. Maç için biletler ücretsiz olacak, tüm halkımızı maça davet ediyoruz.” diye konuştu.