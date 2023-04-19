Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Önümüzdeki süreçte burası bir bisiklet eğitim üssü haline gelecek. Doğaya ve sağlığımıza önem veriyorsak, bisikleti yaşamımızda da öncelemeliyiz. Kentimize şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından Fuat Morel Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik alanda yapılan Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında hem bir yaşam alanı hem de bisiklet eğitimi için tam donanımlı bir park olarak Yenişehir halkına hizmet verecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı parkı gezerek incelemelerde bulundu, ekiplere kolaylıklar diledi.

Yenişehir ve Mersin’in ilk bisiklet eğitim parkı olarak hizmet vereceğini belirten Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı’ndayız. Burası Yenişehir ve Mersin’imizin ilk bisiklet eğitim parkı. Burada hem çok kaliteli bir yaşam alanı hem de bisiklet eğitimi için de uygun bir ortak oluşturuluyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu parkımızdan bisiklet yollarına bir bağlantı da gerçekleşecek. İnsanlar burada bisiklet kullanma eğitimlerini aldıktan sonra önümüzdeki süreçte burası bir bisiklet eğitim üssü haline gelecek. Bisikletin yaşama katılması ile alakalı çok önemli bir altyapı olacak. Doğaya ve sağlığımıza önem veriyorsak, bisikleti yaşamımızda da öncelemeliyiz. Kentimize şimdiden hayırlı olsun. Parkımızı çok kısa sürede hizmete açacağız.” ifadelerini kullandı.