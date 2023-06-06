Yenişehir Belediyesi Kültür Parkı’nda düzenlenen etkinlik programı, çevre dostu oyunlar, yaratıcı atölye çalışmaları, ilham verici sergiler ve bilgilendirme stantlarıyla ile dolu dolu geçti.

Yenişehir Belediyesinin düzenlediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde geri dönüşümün önemine dikkat çekildi, katılımcılar sürdürülebilir yaşam konularında bilinçlendi. Ayrıca, çevre dostu ürünlerin sergilendiği alanda katılımcılar, günlük hayatta yapabilecekleri küçük değişikliklerin çevre üzerindeki etkisini gözlemleme fırsatı buldular. Atıklardan yapılan eserlerden oluşan sergi de büyük bir beğeni topladı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise bilgilendirme standlarıydı. Yenişehir Belediyesi ekipleri katılımcıları sıfır atık ve kompost yapımı hakkında bilinçlendirirken, Belediyenin ekoloji konusundaki çalışmaları da katılımcılarla paylaşıldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Barbaros Ortaokulu iş birliğiyle ata tohumlarının ekolojik koşullarda üretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen “Ekolojik Sistemlerde Ata Tohum Üretimi Projesi” de tanıtıldı. Mersin Barbaros Ortaokulu öğrencileri proje kapsamında ürettikleri ürünler ve projenin süreçleri hakkında bilgi verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak, çevre dostu politikalar ve projelerimiz kapsamında kararlılıkla çalışıyoruz. Çevreye duyarlı enerji kullanımını teşvik etmek, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü sağlamak ve teşvik etmek gibi önemli adımlar attık. Evlerimizden işyerlerimize, sokaklardan parklara kadar çevremizde yaptığımız her eylem, doğaya ve geleceğimize olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Enerji tasarrufu yapmak, suyu israf etmemek, geri dönüşümü desteklemek ve doğal alanları korumak için bilinçli seçimler yapmak gibi basit eylemlerle hep birlikte büyük bir fark yaratabiliriz.” diye konuştu.