Mersin Yenişehir Belediyesi çocukları “Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor-2” adlı interaktif tiyatro oyunu ile buluşturdu.

“1.Enerji Günleri” etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunu ilgiyle izleyen minik çevreciler hem eğlendi hem de çevreyi nasıl koruyacaklarını öğrendi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Yenişehir Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu çocuklarla birlikte izledi.

Geçtiğimiz yıl belirli aralıklarla düzenli olarak sahnelenen ve 5 binin üzerinde çocuğa ulaşan “Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor” tiyatro oyunu yeni yılda da çocuklar için sahneleniyor. “Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor- 2” adıyla çocuklarla buluşan tiyatro oyunu temiz çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine odaklanıyor.

Oyunda, Can ile Cem adlı iki masal gezgini kahramanının eğitici masalları ve şarkıları eşliğinde bilgiler edinen minik çevreciler, evsel atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini ve doğru atık yönetiminin önemini de öğreniyor. Seyirciler arasından seçtikleri çocukları sahneye davet eden oyunun kahramanları, onlarla geri dönüşüm hakkında sohbet edip oyunlar oynadı. Sahneye çıkan minik seyircilere, tişört hediye edilerek çevreci kahraman ilan edildi. Oyunu ilgiliyle izleyen minik çevreciler, oyundan sonra palyaço ve sihirbazlık gösterisi ile de eğlenceli anlar yaşadılar. Çocuklarla birlikte tiyatro oyununu izleyen ve çocuklara seslenen Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “Bugün burada çevreye dair yapmamız gerekenleri hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Oyunu izleyeceğiz ve içindeki mesajı yaşamımıza aktaracağız.” şeklinde konuştu. Oyunu izleyen çocuklara tişört hediye eden Başkan Abdullah Özyiğit “Maalesef doğamız kirleniyor. Şu anda hava, çevre ve denizler kirleniyor. Onun için bize düşen görevler var. Onları çok dikkatli dinleyeceğiz. Bizim dikkat etmemiz gereken unsurlar şu anda oyunun içinde size bir mesaj olarak verilecek. Buradan aldığımız o mesajları da yaşamımıza aktaracağız. Ama bir şey daha yapacağız. Çevreyi kirleten insanlara da uyarıda bulunacağız. Artık hepiniz birer çevre gönüllüsüsünüz. Yere çöp atan birini gördüğümüzde ne yapacağız? Onu güzel bir dille uyaracağız. Çünkü Yenişehir bizim evimiz, evimizi hepimiz temiz tutmak zorundayız.” dedi.