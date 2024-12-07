Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, özverili çalışmaları nedeniyle acil sağlık personellerini başarı belgesi ile taltif etti.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara paletli ambulanslar ile ulaşan ve hastanelere sevkini yapan acil sağlık personellerine başarı belgeleri Kaymakam Şahin tarafından verildi. Özverili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Şahin, sağlık personelinin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Hastasını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.