Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off grubuna yükselmeyi başaran Özvatanspor’da yüzler gülüyor.

Özvatanspor, Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off grubuna yükselmeyi başardı. Tecrübeli antrenör Emrah Çıtak, yönetim kurulunun desteğine teşekkür ederken oyuncularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Başakpınar maçı sonrasında futbolcular tarafından omuzlara alınan antrenör Emrah Çıtak, Özvatanspor olarak önemli bir başarıya imza attıklarını ve aynı başarıyı Play-Off grubunda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Emrah Çıtak, "İstikrarlı çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.