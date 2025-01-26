Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde yenileme çalışmaları sürüyor.

Belde merkezinde bulunan ve PTT binası olarak kullanılan binanın yıkımı yapıldı. 90’lı yıllardan beri kullanılan binanın depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle güvenlik tedbirleri alınarak yıkımı gerçekleştirildi.

Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk “Önümüzdeki süreçte beldemizin prestijini artıracak vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni bir proje başlatmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Hayırlı olsun” cümlelerini kullandı.