Özükavak Belediyesi, beldenin estetik görünüme kavuşması için hizmetlerini sürdürüyor.

Özükavak Yaylası Sıtma Pınarı mevkiine vatandaşların kullanacağı kamelyalar yerleştirildi. Mevcut alana yeni kamelyalar eklenmesi planlanıyor. Özellikle sıcak havalarda vatandaşların, gölgesi bulunan bir alanda dinlenirken sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Kasabada ilkbahar yağışlarında bozulan ve tahrip olan yolların greyderle düzenlemeleri sağlandı. Arazi yollarına kil serimi yapılırken aynı zamanda kasaba genelinde cadde ve sokaklarda bozulan yolların onarımına başlandı. Vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için düzenlemeler sürdürülüyor.

Özükavak İlkokuluna yapılacak olan açık halı sahanın yapımı başlatıldı. Beldedeki çocukların sporla vakit geçirmesi amaçlanıyor. Özükavak Merkez Mezarlığı kenar duvarlarını güneş enerjili aydınlatmalar ile buluşturuldu. Böylece doğa dostu bir çalışma hayata geçirilmiş oldu.