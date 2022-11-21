Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaz aylarında Özükavak yaylasına ulaşımın rahatlıkla sağlanılması için yapılan yeni yol hizmete sunuldu.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaz aylarında Özükavak yaylasına ulaşımın rahatlıkla sağlanılması için yapılan yeni yol hizmete sunuldu.

Özellikle yaz aylarında orman ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yoğun olarak kullandığı Özükavak yaylasına ulaşımın sağlanması için Çekerek İl Özel İdaresi desteğiyle 5 kilometrelik yeni yol yapıldı.

Yayla yolunun beldeye yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Bu yol kasabamızın olmazsa olmazı bir yol. Yaylamız bu bölgede en büyük alana sahip. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız var ve yaz ayları burada 60 çadırımız kuruluyor. 4 ay kadar yaylacılarımız burada kalıyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Bununla beraber orman kesim alanlarımız da var. Orman bölge şefliğimize bağlı ama kullanımı bize ait. Eski yol nedeniyle bu ormandan odunların taşınmasında ve vatandaşa ulaştırılmasında büyük zorluklar çekiliyordu. Bu yolda devletimizin, Çekerek İl Özel İdaremizin iş makineleri desteğiyle çalışmalara başladık. 3-4aylık bir çalışma sonunda bu yolu faaliyete geçirdik. Yıllarca buraya bakım yapılmamıştı, burada ulaşım çok zordu. Kasabaya ulaşımı hem kısalttık hem de daha rahat bir ulaşım sağladık.” dedi.