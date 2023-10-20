Körfez Ticaret Odası Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri belirlendi. Programda konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, "Sizlere güvenimiz tam" dedi.

TOBB bünyesinde bulunan ve toplamda 4’er kişiden oluşan Körfez Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının oylarıyla belirlendi. Yapılan seçimde Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Komitesi Ayşe Hacet Aşar, Büşra Çakır, Fatoş Durak ve Hazel Uzun olarak belirlendi. Körfez Genç Girişimciler İcra Kurulu’na ise Asil Baykal, Nihat Can Kırcı, Velat Çay ve Yusuf Ayberk Öner olarak seçildi. Ortak akıl ile hareket ettiklerine dikkat çeken Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Oda olarak her zaman çalışmalarımızda kadın ve genç girişimcilerimizle beraber, ortak akıl ve istişare ile yol almaya önem gösterdik. Sizlerle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde pek çok başarılı proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam etmekteyiz; buradan emeği geçen tüm kadın ve genç girişimci üyelerimize tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Öztürk, ayrıca yeni dönemde seçilecek üyelere de kadın ve genç girişimci olarak başarılı projelere yenilerini ekleyeceklerine olan güveninin tam olduğunu belirtti.