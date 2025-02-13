Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Azize Cemre Öztürk, sezaryen doğumun tıbbi gereklilik halinde anne ve bebek için hayat kurtarıcı bir müdahale olduğunu belirtti.

Öztürk yaptığı açıklamada, normal doğum ile sezaryen doğum yöntemlerine dikkat çekti. Bebeğin duruş bozuklukları, annenin doğuma engel olabilecek hastalığının bulunması gibi durumlarda sezaryen ile doğumun hayat kurtardığını ifade eden Öztürk şöyle dedi:

"Aslında her iki doğum yöntemi de normaldir. Vajinal yolla doğum ya da sezaryen ile doğum olarak ayırabiliriz. Vajinal doğum, 37 ila 41. haftalar arasında anne adaylarının sancılarının başlaması ve mümkün olduğunca az müdahale ile gerçekleştirilen doğum şeklidir. Her anne için benzersiz ve çok özeldir."

Dr. Öztürk, sezaryen doğumun genellikle normal doğumun mümkün olmadığı ya da çok riskli olduğu durumlarda tercih edildiğini belirterek, "Sezaryen doğum, genel ya da spinal anestezi uygulanarak cerrahi müdahale ile bebeğin doğurtulmasıdır. Tıbbi gereklilikler dahilinde yapıldığında sezaryen hem anne hem bebek için hayat kurtarıcıdır. Acil olarak bu gereklilikler annenin ya da bebeğin ciddi sıkıntıya girdiği durumlar olabilir" ifadelerini kullandı.

Öztürk, sezaryen doğumun çeşitli tıbbi nedenlerden ötürü tercih edilebildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeğin duruş bozuklukları ya da iri olması, Plasentanın doğum kanalını kapatması, Annenin doğuma engel olabilecek nörolojik, ortopedik ya da kardiyolojik hastalığının bulunması, annede vajinal aktif lezyonların bulunması. Bu gibi durumlarda doktorların, annenin ve bebeğin sağlığını ön planda tutarak sezaryen doğuma karar verdiğini aktaran Öztürk, "Bu kararı takip ve muayene eden hekiminizin önerisiyle almanız elzemdir" diye konuştu.

Gebelik sürecinde düzenli doktor kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Öztürk, doğum sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmaması için anne adaylarının düzenli olarak doktor kontrolünden geçmelerinin büyük önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.