Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 68. Olağan Genel Kurulu’nda seçime tek liste ile katılan Bahamettin Öztürk güven tazeledi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 68. Olağan Genel Kurulu’nda seçime tek liste ile katılan Bahamettin Öztürk güven tazeledi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 68. Olağan Genel Kurulu Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Vali Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ankara 2. Bölge Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karayel, siyasi parti temsilcileri, ilçe kooperatif başkanları, mesleki odaların başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve kooperatif ortakları katıldı. Genel kurula tek liste ile giren Bahamettin Öztürk, kooperatif ortaklarının oy birliği ile yeniden kooperatif başkanı seçilerek güven tazelerken, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon dalgalanması hiç şüphesiz esnaflarımızı etkilemiştir. Artan giderler, haksız rekabet ortamı, vatandaşın alım gücünün düşmesi, esnafımızın ağır pandemi sürecinin dar boğazından çıkmasına engel olmuştur. Esnaflarımızın ekonomik olarak çıkmaza sürüklendiği bu zor dönemde kredi limitlerinin yükseltilmesi, faizlerin düşürülmesi ve krediye ulaşımda esnafa kolaylık sağlanması noktasında TESKOMB önemli bir misyonu yerine getirmiştir. Esnaf ve sanatkârlarımız desteklenmeye devam edilmeli, devletimiz sektörlerde yaşanacak ekonomik sekteye yardım elini uzatmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi esnaf güçlü olursa, devlet güçlü olur. Şimdi birlikte olma zamanı, şimdi esnafına sahip çıkma zamanıdır. Tüm gayretimiz esnafımızın zor gününde yanında ve yardımcı olmaktır. Bizler elimizden geldiği kadar esnafımıza sahip çıkarak yardım etmeye çalışıyoruz. Bizlere verdiğiniz desteklerle görevimizin başındayız. Allah izin verirse bugüne kadar nasıl hizmet ettiysek, bundan sonra da daha verimli hizmet için yönetim kurulumuz ve çalışanlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bugün bu salonda bizlerle birlikte olan değerli esnaf kardeşlerimiz de bu birlikteliğin en önemli kanıtıdır."