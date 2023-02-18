Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, deprem bölgesindeki hasarın bir an önce giderilmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, deprem bölgesindeki hasarın bir an önce giderilmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın depreminde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Taşova Belediyesi’ne ait odun yüklü kamyonla 16 Şubat günü Kahramanmaraş’a giden araç dönmeyip enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Belediyemiz araç ve ekiplerinin deprem bölgesinde dönüşümlü hizmetleri aralıksız sürüyor. Deprem bölgesine yakacak odun yüküyle intikal eden ekiplerimiz ve kamyonlarımız arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığı bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına katkı sağlıyor. Hızla enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlayıp bölgedeki hasarın bir an önce giderilmesi için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.