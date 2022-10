Ak Parti Mersin Akdeniz İlçesi Belediye Meclis Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Şahin , '' Türk Milletinin her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele olan Kurtuluş Savaşımızın zaferle neticelendirmesinin sembolü olan Cumhuriyetimizin 99.Kuruluş yıldönümünü coşku ile kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz '' dedi.

Özturan , Cumhuriyetin Kuruluşunun 99.Yıldönümü münasebeti ile yayımladığı mesajda şu görüşleri paylaştı ;

'' Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan , en zor şartlara ve içinde bulunulan bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan , inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü şanlı İstiklal mücadelesini zaferle neticelendirilmesinin i bir milletin yeniden doğuşunu sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluşunu 99. yıldönümünü coşku ile kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti , ilhamını Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt’ten , İznik’teki ilk uygarlık izlerinden , Söğüt’teki çınar ağacından , İstanbul’un fethinden , Çanakkale’nin geçilmezliğinden ve İstiklal Harbimizden alarak , muasır medeniyeti yakalamış Türkiye ideali yolunda hedeflerini bir bir gerçekleştirmekte ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimize sahip çıkmak , her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarımızı korumak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine her geçen gün daha da ulaştırmak için var gücümüzle çalışmak en büyük hedefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk , onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözünden aldığımız düsturla , hedeflerimize ulaşmanın yolunun vatanını , milletini , bayrağını seven ; aklı hür , vicdanı hür nesiller yetiştirmekten geçeceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; kadını , erkeği , genci , yaşlısıyla birlik ve beraberlik içinde yazılan kurtuluş destanının nişanesi olan Cumhuriyetin coşkusunu , ilk günkü heyecan ve mutlulukla kutlamaya devam ediyoruz. Bu anlamlı ve önemli gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek hür ve bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun ” dedi.