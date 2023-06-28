Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan , ''Millet olarak en önemli özelliklerimizden birisi milli ve manevi değerlerimizin bizlere kazandırdığı birlik , beraberlik ve dayanışma ruhudur '' dedi.

Ak Parti Akdeniz Belediyesi ve Mersin Büyükşehir belediyesi Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda , '' Sevgiyi ve kardeşliği paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi en yoğun şekilde hissettiğimiz aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyor, Cenab-ı Hakk’tan başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum '' dedi.

