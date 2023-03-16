İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığından istifa ederek milletvekili aday adayı olan Selahattin Özsoy, ’’Büyük Türkiye yolculuğumuzun önünü kesmek isteyenlere rağmen, devletimizin gücü ortaya konan güçlü irade ve birlikteliğimizin gücüyle her zamanki gibi dimdik ayakta durarak bu zor günleri de en kısa zamanda aşacağız’’ dedi.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Selahattin Özsoy, 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Elazığ Milletvekilliği adaylık başvurusunda bulundu. AK Parti Elazığ İl Başkanlığına dosyasını teslim eden Özsoy, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan, Elazığ’ın da aralarında bulunduğu 11 ili etkileyen depremde ve dün yoğun yağışın etkili olarak sele yol açtığı Şanlıurfa ve Adıyaman’da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

’’Sevdamız millet, gayemiz hizmettir’’

Büyük Türkiye yolculuğunun önünü kesmek isteyenlere rağmen, devletin gücü, ortaya konan güçlü irade ve birlikteliklerinin gücüyle her zamanki gibi dimdik ayakta durarak bu zor günleri de en kısa zamanda aşacaklarına inandıklarını vurgulayan Özsoy, ’’Bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların ekmeğiyle, suyuyla büyümüş bir kardeşiniz olarak bu zor günlerde, memleketimize daha fazla hizmet etmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bizim de her Elazığlı gibi memleketimiz için hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Bu hayallere ulaşmak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Şehrimizi daha güçlü yarınlara taşımak için daha çok çalışmaya, daha çok sorumluluk almaya ve daha çok başarmaya ihtiyacımız var. Bizim sevdamız millet, gayemiz hizmettir. Yüreği vatan ve millet sevdasıyla çarpan, hizmet şuuruyla hareket eden bizler için makamlar ve mevkiler millete hizmet edebildiğimiz ölçüde önemlidir. Talebimiz şahsi beklentiler değil, bu aziz şehrin insanına hizmet edebilme imkân ve fırsatıdır. Çünkü şehrimize olan vefa borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Bu davanın bir neferi olmak, bu kutlu yürüyüşün bir ferdi olabilmek zaten en büyük onurdur. AK hareketin aziz milletimize yapacağı hizmetlere omuz verebilmek bizim için en yüce gayedir’’ diye konuştu.

’’14 Mayıs seçimleri ülkemiz adına son derece önemlidir’’

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ülke ve gelecekleri adına son derece önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Özsoy, ’’2001 yılında milletin bağrından yeşeren, milletiyle büyüyüp kök salan gerçek bir millet hareketi olan AK Partimiz, hayatını bu millete vakfetmiş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘Türkiye Yüz Yılı’ vizyonuyla daha güçlü yarınlar inşa edecektir. Her zaman bu şehre hizmet etmiş olan büyüklerimizden devraldığımız millete hizmet ruhuyla, sahip olduğumuz tecrübe ve birikimle ülkemiz ve Elazığ’ımıza hizmet için ailem, yakın çevrem ve hemşehrilerimiz ile yaptığımız istişareler sonucu, hayati bir virajı dönerken ülkemiz adına tarihi bir öneme sahip 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüz Yılı’nın ilk seçimi olan 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.