AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, bakan yardımcılarını ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Ankara temasları çerçevesinde görevlerine yeni atanan bakan yardımcılarını ziyaret etti. Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Özgür Volkan Ağar, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nu ziyaret eden Özsoy, Kayseri’de yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.