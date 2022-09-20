Trabzon’da faaliyet gösteren deniz ürünleri ihracatçısı Turgay Özsandıkçı, balık avı sezonunun çok bereketli geçtiğini, halkın avın böyle gitmesi halinde bu sene bol ve iyi balık yiyeceğini belirterek "Palamut bu yıl kasapları ve tavukçuları üzecek" dedi.

Trabzon’da faaliyet gösteren deniz ürünleri ihracatçısı Turgay Özsandıkçı, balık avı sezonunun çok bereketli geçtiğini, halkın avın böyle gitmesi halinde bu sene bol ve iyi balık yiyeceğini belirterek "Palamut bu yıl kasapları ve tavukçuları üzecek" dedi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından denize açılan balıkçıları bereketli bir sezon geçiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte bol balık avı beklediklerini belirten Turgay Özsandıkçı, "İstanbul Boğazı’nın ağzından Sinop’a kadar palumut akını var. Böyle bir şey daha önce olmadı. Eylül ayının 20’sindeyiz ve palamut 1 kg geliyor. Arkadan yavrusu da var. Hamsi çıkana kadar Kasım ayına kadar bu böyle devam edecek. Denizde balık var. Bu sene halk iyi balık yiyecek. Kasaplara ve tavukçulara üzücü bir haberim var. Onlar bu sene biraz acı çekecek ama yapacak bir şey yok. Sezon bittiğinde biz çekiyoruz. Sonra onlar çekiyor. Bu sene vatandaşlarımız balığa doyacak" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan’a palamut ihracat etmeye başladık"

Sadece Türkiye içine değil Avrupa’ya da palamut gönderdiklerini belirten Özsandıkçı, "Türkiye içene gönderiyoruz ama sadece balık ihracatı bununla sınırlı değil. Şoklayıp gönderiyoruz. Yunanistan’a bile taze balık gidiyor. Yunanistan palamutu biliyor. İhracat yapıyoruz ülkeye döviz geliyor" diye konuştu.

"Tezgahlar daha da şenlenecek"

Trabzon Balık Hali’nde sezonun ilk gününde pek görülmeyen palamut tezgahları süslerken, balıkçı esnafı yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Balık biraz incelmeye döndü ama bu iyi işaret. Palamut, İstavrit ve Mezgit tezgahlara bol geliyor. Palamut’un fiyatları boyutuna göre değişiyor. 50 ile 20 TL arası satıyoruz. Mezgit ve İstavrit’in kilosu 50 ila 60 arası değişiyor. Çinekop 60 TL’den satılıyor. Havalar biraz soğumaya döndüğünde balık daha gür olacak ve tezgahlarımız daha da şenlenecek" şeklinde konuştu.