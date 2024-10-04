Denizli’de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, “Pamukkale Belediyesinden halk hizmet beklerken, belediyede istifa ve bahaneden başka bir şey yok” dedi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halim Ceylan’ın görevinden istifa etmesinin ardından açıklama yaptı. Seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Pamukkale Belediyesi’nin halka hizmet etme yerine, bir türlü dağıtmayı başaramadığı çöp poşetleri ve istifalarla gündeme gelmeye devam ettiğini savunan Özpek, “Halka hizmet yerine, hizmet ediyormuş gibi görünmek için büyük caba gösteren CHP’li Pamukkale Belediyesinde yaşananlara Prof. Dr. Halim Ceylan Hoca sadece 3 ay dayanabildi. Temmuz ayında PAÜ’deki görevinin bırakarak Fen İşleri ile Park ve Bahçelerden Sorumlu Pamukkale Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Halim Ceylan Hoca istifa ederek, üniversiteye geri döndü. Seçim vaatleri içinde sık sık dile getirilen çöp poşetleri dağıtımını da ne yazık ki belediye bir türlü başaramadı. Eylül ayında bir ara belediye meclis toplantısında dile getirilen çöp poşetlerini ilçeye bağlı 61 mahallenin tamamına bir türlü ulaştırılamadı. Halkın taleplerini yerine getirmek için çok çalıştığını iddia eden Pamukkale Belediye Başkanı ve ekibi, seçimden bu yana geride kalan 6 aylık sürede sınıfta kalmıştır. Lafla, kürsüden bol bol konuşmakla bu işler hallolmuyor. Pamukkale ilçe sakinleri belediyeden hizmet bekliyor. İlçenin daha güzel, daha yaşanabilir, belediye hizmetlerinin tam ve eşit dağıtıldığı bir belediye istiyor. Bahane duymak istemiyor, hizmet istiyor, mahallesine yenilik istiyor. Belediyecilik anlamında ilçenin 6 ayını boşa geçiren Pamukkale Belediyesinin hangi bahanelerin arkasına saklanarak, hizmet yapmamaya devam edeceğini merakla bekliyoruz. Halkımızda yaşananları çok yakından takip ediyor” diye konuştu.