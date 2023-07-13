Kas ve eklem ağrılarından, nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ’ozon’ gazının faydasını anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, "Ozon gazının pek çok faydası bulunmaktadır. Ozon kişiyi gençleştirir. Hücrelere gittiği için hücrelerin kendilerini yenileme kapasitesi arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yorgunluğa iyi gelir. Hastaların kendilerini zinde hissetmesini sağlar. Kas ve iskelet ağrılarında sıklıkla kullanırız" dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın uygulandıkları ozon tedavisi hakkında bilgi verdi. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, "Ozon gazı oksijenin yüksek enerjili bir gazı olan doğada da doğal olarak bulunan renksiz bir gazdır. Pek çok faydası bulunmaktadır. Ozon kişiyi gençleştirir. Hücrelere gittiği için hücrelerin kendilerini yenileme kapasitesi arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yorgunluğa iyi gelir. Hastaların kendilerini zinde hissetmesini sağlar. Kas ve iskelet ağrılarında sıklıkla kullanırız. Doğal bir tedavi yöntemidir. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Bel, boyun fıtıklarında, omuz, eklem problemlerinde kullanmaktayız. Romatizma hastalıklarının alevlendiği durumlarda oldukça işe yaramaktadır. Fibromiyalji dediğimiz kas romatizmasında hastalar yorgunluk hissetmektedirler. Ozon hem kas ağrılarının azalmasına hem hastanın yorgunluğunun geçmesine fayda sağlamaktadır. Kanser hastalarının mevcut tedavilerine ek olarak kullanmaktayız. Ozon bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle gribal enfeksiyon dönemlerinde mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılabilir. Bunların haricinde nörolojik hastalığı olan hastalarımızda inme, felç gibi hastaların mevcut tedavilerini desteklemek için ozon gazını kullanmaktayız. Hipertansiyonun daha kolay kontrole girmesini sağlamak amacıyla ozondan faydalanmaktayız. Oldukça konforlu bir işlemdir. 15-20 dakika kadar sürer ve işlem tamamlanır. Ozon tedavisi pek çok hastamıza uygulayabiliriz. Bu tedaviyi kan hastalığı olan hastalarımıza uygulamıyoruz. Gebe hastalarımıza uygulamıyoruz. Zehirli guatrı olan, tiroit değerleri yüksek olan ve kan değerleri çok fazla düşmüş hastalarımıza uygulamıyoruz. Pek çok hastalığın direk tedavisinde ve destekleyici tedavilerde oldukça faydalı bir işlemdir. Ozon tedavisinin haftada 2 gün uygulanmasını öneriyoruz. Genelde de 5 ile 10 seans arasında da majör ozon tedavisini öneriyoruz" diye konuştu.