Ozon tedavisinin bakteri virüs ve mantarlar üzerine doğrudan öldürücü etkisi olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Ozon tedavisi ile zihinsel ve bedensel yorgunluk azalır. Ozon tedavisi bunlara ek olarak uyku kalitesini, zihinsel ve bedensel performansı artırıcı etkisi ile yaşam kalitesini artırmaktadır” dedi.

Ozon tedavisinin bakteri virüs ve mantarlar üzerine doğrudan öldürücü etkisi olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Ozon tedavisi ile zihinsel ve bedensel yorgunluk azalır. Ozon tedavisi bunlara ek olarak uyku kalitesini, zihinsel ve bedensel performansı artırıcı etkisi ile yaşam kalitesini artırmaktadır” dedi.

Ozon tedavisinin çeşitli hastalıkların tedavisine tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak uygulandığını belirten Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon terapisinin bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci artırdığını söyledi.

Zihinsel ve bedensel yorgunluklar azalır

Ozon tedavisinin bakteri virüs ve mantarlar üzerine doğrudan öldürücü etkisi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Ozon tedavisi ile zihinsel ve bedensel yorgunluk azalır. Ozon tedavisi bunlara ek olarak uyku kalitesini, zihinsel ve bedensel performansı artırıcı etkisi ile yaşam kalitesini artırmaktadır” diye konuştu.

Şeker hastalığına iyi gelebilir

Şeker hastalarının ozondan en çok yararlanan hastalar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tuba Kurt, ozon terapisinin şeker hastalığı üzerindeki etkisini şöyle anlattı:

“Ozon, glikozun yani kan şekerinin, vücut doku ve hücrelerine girişini arttırmak yoluyla kan şekerini düşürmektedir. İnsülinden beklenen görevleri ozonun yerine getirmesi sayesinde şeker hastaları ozon tedavisinden sonra ilaçlarının azaltılması gerekebilmektedir. Ozon tedavisi hücresel metabolizmayı artırır. Şeker hastalarında yoğun egzersizin oluşturduğu faydalı etkiye benzer bir etki oluşturur. Şeker hastalarında kan şekerini düşürür ve dokulara giden oksijen miktarını artırır. Gözlerde katarakt, nöropati ve kılcal damar hasarı oluşumuna neden olan sorbitol miktarını azaltır. Ozon tedavisi diyabet hastalarında kolaylıkla gelişen enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra diyabet hastalarında sık görülen ayak enfeksiyonları ve yaraların tedavisinde de tıbbi tedaviye ek olarak kullanılır.”

Uygun dozda yapılmazsa fayda sağlamaz

Ozon tedavisinin bilinen bir yan etkisi olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Kurt, uygun doz olmadığı durumlarda tedaviden fayda sağlanamadığının altını çizdi. Uzm. Dr. Kurt, ozonun seansları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bir seansı ortalama 20-30 dakika süren ozon tedavisinde hastaya özel tedavi planlanır. Bazı durumlarda 5 seans yeterli olurken, çoğu hastada 10 seans tedavi uygulanır. Hastalığa ve hastanın durumuna göre seans sayısı artabilmektedir. Tedavinin başında seanslar haftada 2-3 seans ile başlar ve ilerledikçe seans aralıkları açılarak ayda bire düşürülür. Uygulayıcı hekimin önerdiği takip aralıklarına uyulmalıdır.“